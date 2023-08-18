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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:19

Венгрия будет производить боевые беспилотники вместе с Израилем и ФРГ

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Венгрия подписала соглашение о сотрудничестве с израильскими и германскими компаниями, с которыми она будет производить боевые беспилотники, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан. Об этом сообщает АР.

Орбан назвал израильскую компанию - это производитель оборонных технологий UVision. Название германской компании он не уточнил.

Глава правительства заявил об этом, выступая на церемонии открытия нового завода в городе Залаэгерсег на юго-западе Венгрии. Заводом владеет немецкая военно-техническая компания Rheinmetall, а венгерскому государству в нем принадлежит доля 49%.

Кроме того, Орбан сообщил, что в скором времени в центральной части страны Rheinmetall откроет еще один завод, на котором будут производиться боеприпасы. По его словам, это предприятие станет одним из самых современных в Европе.

Венгрия Виктор Орбан Rheinmetall Израиль Германия UVision
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