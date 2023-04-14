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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:44

Премьер Венгрии заявил, что Украина слишком дорого обходится Евросоюзу

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан полагает, что Украина слишком дорого обходится странам ЕС, и ее поддержка не может продолжаться вечно.

По его словам, "финансовые обязательства в отношении Украины вредят экономике союза, и, очевидно, это не может продолжаться на протяжении неопределенного периода времени".

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"Вопрос в том, продолжим ли мы поддерживать Украину. В тот момент, когда американцы и европейцы ответят "нет" на этот вопрос, конфликт завершится", - сказал он в эфире венгерского радио.

Ранее Орбан заявлял, что страны, которые выделяют финансовую помощь и поставляют оружие Украине, с его точки зрения, являются непосредственными участниками конфликта.

"Если вы отправляете оружие, если вы финансируете годовой бюджет одной из воюющих сторон, если вы обещаете все больше и больше современного оружия, то можете говорить все, что хотите. Неважно, что вы будете говорить - вы участвуете в конфликте", - сказал Орбан.

Он отметил, что западным странам вместо отправки оружия на Украину следует продвигать идею установления режима прекращения огня и переговоров о мирном урегулировании.

Премьер Венгрии также регулярно высказывается негативно о политике Евросоюза по санкциям против России. В январе Орбан заявил, что Европа придерживается ошибочного подхода к санкциям против РФ. По его словам, без европейских санкций в отношении России показатель инфляции снизился бы вдвое.

Виктор Орбан ЕС Украина Венгрия
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