Премьер Венгрии выступил с критикой поставок оружия Киеву и заявил о риске мировой войны

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в пятницу заявил, что видит реальный риск начала Третьей мировой войны.

"Когда европейские и американские лидеры говорят, что если это (ситуация вокруг Украины - ИФ) продолжится, то мы можем прийти к Третьей мировой войне, то на первый взгляд это может звучать невероятно и преувеличенно. Но мне кажется, это реальная опасность на данный момент", - приводят европейские СМИ слова Орбана.

Он добавил, что западные страны своими поставками оружия Украине создают угрозы вовлечения других стран в конфликт.

Ранее Орбан заявлял, что западным странам вместо отправки оружия на Украину следует продвигать идею установления режима прекращения огня и переговоров о мирном урегулировании.