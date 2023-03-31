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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:40

Премьер Венгрии выступил с критикой поставок оружия Киеву и заявил о риске мировой войны

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в пятницу заявил, что видит реальный риск начала Третьей мировой войны.

"Когда европейские и американские лидеры говорят, что если это (ситуация вокруг Украины - ИФ) продолжится, то мы можем прийти к Третьей мировой войне, то на первый взгляд это может звучать невероятно и преувеличенно. Но мне кажется, это реальная опасность на данный момент", - приводят европейские СМИ слова Орбана.

Он добавил, что западные страны своими поставками оружия Украине создают угрозы вовлечения других стран в конфликт.

Ранее Орбан заявлял, что западным странам вместо отправки оружия на Украину следует продвигать идею установления режима прекращения огня и переговоров о мирном урегулировании.

Венгрия Виктор Орбан
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