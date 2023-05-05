Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Пашинян признал наличие трудностей в отношениях Армении и ОДКБ

Пашинян признал наличие трудностей в отношениях Армении и ОДКБ
Фото: Meghdad Madadi ATPImages/Getty Images

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о трудностях в отношениях республики с ОДКБ.

"Есть трудности в отношениях Армении и ОДКБ. В прошлом году мы приняли саммит ОДКБ, но, к сожалению, не смогли достичь консенсуса по важным решениям. И мы заявили о нашей позиции, заявили о нашем недовольстве Организацией", - сказал Пашинян, выступая в Пражском центре трансатлантических отношений в четверг.

По его словам, ОДКБ "не смог выполнить обязательства, которые имеет в отношении Армении".

23 ноября 2022 года в Ереване Пашинян отказался подписывать проект декларации Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ и проект о совместных мерах по оказанию помощи Армении.

ОДКБ Никол Пашинян Армения
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Белый дом заявил об отсутствии непубличных контактов по поводу инцидента с дронами в Москве

Белый дом заявил об отсутствии непубличных контактов по поводу инцидента с дронами в Москве

Вывезенные из РФ ценности изъяли в Боснии и Герцеговине в ходе операции Интерпола

Подача газа из РФ в Армению возобновлена после ремонта на магистральном газопроводе

В США заявили, что не имеют отношения к инциденту с дронами в Москве

В США заявили, что не имеют отношения к инциденту с дронами в Москве

Норвежский ЦБ ожидаемо повысил ставку до максимума с 2008 года

Норвежский ЦБ ожидаемо повысил ставку до максимума с 2008 года

Финляндия расследует инцидент у российского консульства на Аландских островах

Финляндия расследует инцидент у российского консульства на Аландских островах
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });