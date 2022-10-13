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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:42

МВД Финляндии запросило 139 млн евро на установку забора на границе с Россией

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Министерство внутренних дел Финляндии попросило выделить ему в 2023 году 139 млн евро на установку ограждения границы с Россией.

"Финансирование предназначено для сооружения более масштабного ограждения после завершения пилотного проекта. Помимо самого ограждения, за счет этих средств будут построены дорожные пути, осуществлена технология контроля, будут выкуплены земли под строительство", - сообщила глава МВД Криста Микконен.

На пилотный проект в дополнительном бюджете 2022 года выделят 6 млн евро, на эти деньги поставят ограждения на юго-востоке страны, где движение через границу наиболее оживленное.

3 октября премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что поддерживает предложение Департамента погранохраны о строительстве ограждения на восточной границе. Она выразила желание заручиться широкой поддержкой политических сил, в том числе оппозиции, в вопросе финансирования проекта. 18 октября этот вопрос обсудят лидеры всех парламентских партий. По словам Марин, на установку заграждения потребуется несколько лет, поэтому важна единодушная поддержка проекта.

Протяженность сухопутной границы России и Финляндии составляет около 1300 километров. Финская погранслужба считает, что достаточно поставить 260 км ограждения в наиболее важных точках границы с Россией, прежде всего вблизи пограничных переходов. По замыслу пограничников, ограждение будет оснащено системой технического контроля.

Об установке забора на границе с Россией в Финляндии задумались еще осенью 2021 года на фоне кризиса с беженцами, которые пытались из Белоруссии пробиться в страны Евросоюза.

В июле 2022 года в Финляндии вступили в силу поправки в законы о пограничной охране и о полномочиях властей во время чрезвычайных ситуаций, устанавливающие более широкие возможности для ограничения трансграничного передвижения в случае возникновения ЧС.

МВД Финляндия Криста Микконен Санна Марин Департамент погранохраны
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