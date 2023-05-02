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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:25

Эстония закупит барражирующие боеприпасы на 100 миллионов евро

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Эстония впервые приобретет барражирующие боеприпасы, она закупит их у израильской государственной компании Israel Aerospace Industries (IAI) на 100 миллионов евро, сообщил министр обороны страны Ханно Певкур.

"Наличие такого наступательного потенциала, безусловно, значительно повысит обороноспособность Эстонии", - сказал он, комментируя подписание контракта, ставшего одним из самых дорогостоящих.

По его словам, появление нового вида боеприпасов станет важным дополнением к развитию обороноспособности Эстонии. Они позволят атаковать противника с закрытых огневых позиций с большого расстояния.

Певкур подчеркнул, что вместе с противокорабельными ракетами и реактивными системами залпового огня у Эстонии в ближайшем будущем появится ряд новых возможностей оказывать на противника воздействие с дальних расстояний.

Эстония Israel Aerospace Industries Ханно Певкур Минобороны
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