Итальянские официальные лица спорят о том, кто виноват в побеге Усса-младшего

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - В апелляционном суде Милана заявили, что не несут ответственности за бегство из-под домашнего ареста Артема Усса, сына губернатора Красноярского края Александра Усса, пишет в пятницу газета Fatto Quotidiano.

Суд направил письменные пояснения министру юстиции Италии Карло Нордио, в которых предположил, что именно в правительства не осознавали, что в данном случае есть серьезный риск побега, и потому винить в произошедшем судебные власти нельзя.

Усса-младшего задержали в Италии в октябре прошлого года по запросу США. Американские власти обвиняют его в уклонении от санкций.

Поначалу Усса содержали под стражей. Однако 25 ноября миланский суд изменил меру пресечения на домашний арест. 22 марта 2023 года Усс сломал отслеживающий его передвижения электронный браслет и бежал из Италии.

При этом газета указывает, что еще 29 ноября прошлого года США потребовали от Италии пояснений в связи с решением смягчить меру пресечения. 6 декабря Минюст Италии сообщил Вашингтону, что в данном случае не видит никаких рисков и добавил, что по вопросу меры пресечения все решения принимает не правительство, а судебные власти.

Однако в миланском суде подчеркивают, что правительство Италии в данном случае имело право направить на рассмотрение суда запрос о возвращении Усса-младшего под стражу. Однако ни Нордио, ни Генпрокуратура Италии такой запрос так и не отправили. "Председатель суда Джузеппе Ондеи пояснил, что поскольку не было получено запроса на изменение меры пресечения, апелляционный суд самостоятельно не имел права пересматривать свое решение, так как на тот момент нарушений (со стороны Усса - ИФ) условий домашнего ареста не было", - пишет газета.

Миланская прокуратура ранее начала расследование того, каким образом Артем Усс сумел бежать из Италии. Следователи полагают, что россиянин сломал электронный браслет, затем, меняя несколько раз машины, уехал в соседнюю Словению. Далее он добрался до Сербии, а оттуда, как считают итальянские следователи, мог на самолете попасть в Россию.

Мосгорсуд в декабре 2022 года признал законным заочный арест Артема Усса, задержанного в Италии и объявленного российскими правоохранительными органами в международный розыск. Ему заочно предъявлено обвинение в отмывании денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем в составе организованной группы в особо крупном размере (п.п. "а, б" ч. 4 ст. 174 УК РФ).

21 марта 2023 года апелляционный суд Милана одобрил экстрадицию Усса в США. 24 марта стало известно, что он скрылся из-под домашнего ареста. 4 апреля сообщалось, что Усс ответил на вопросы в следственном департаменте МВД России. По итогам допроса его отпустили под подписку о невыезде.