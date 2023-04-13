Премьер Польши раскритиковал Макрона за стремление к "европейской автономии"

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что сожалеет из-за недальновидного подхода ряда европейских стран к Китаю.

"Они недальновидно смотрят в сторону Китая, чтобы продавать европейские продукты с огромными "геополитическими издержками", увеличивая нашу зависимость от Китая, а не уменьшая ее", - сказал Моравецкий, выступая в четверг в Вашингтоне.

"Некоторые европейские страны пытаются сделать ту же ошибку в отношении Китая, что они ранее сделали в отношении России", - отметил он.

Польский премьер также сделал отсылку к словам президент Франции Эммануэля Макрона, не став напрямую упоминать его высказывания про Тайвань. Моравецкий указал, что "нельзя сегодня и завтра защищать Украину, говоря при этом, что Тайвань - это не наше дело".

Он также подверг критике заявления Макрона о необходимости "европейской автономии".

"Европейская автономность звучит шикарно, не правда ли? Но это означает, что мы смещаем центр европейской гравитации в сторону Китая и разрываем отношения с США", - предположил польский премьер.

"Я не очень понимаю термин стратегической автономности, если "де факто" она означает - стрелять себе самому в колено", - отметил Моравецкий.

В опубликованном в минувшее воскресенье интервью американскому порталу Politico и французской газете "Эко" Макрон сказал: "Худшим было бы думать, что мы, европейцы, должны быть подражателями (в тайваньском вопросе) и адаптироваться к американскому ритму и чрезмерной реакции Китая".

Президент Франции также заявил, что Европа сталкивается с "большими рисками" из-за того, что "попадает в кризисы, которые не являются нашими, и это мешает выстраивать нашу стратегическую автономность".