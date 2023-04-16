Китайские тайконавты вышли в открытый космос с национальной орбитальной станции

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Китайские тайконавты Фэй Цзюньлун и Чжан Лу провели успешный выход в открытый космос с борта национальной орбитальной станции "Тяньгун", сообщило в воскресенье управление программы пилотируемых полетов КНР (CMSA).

На станции им ассистировал третий член экипажа - Дэн Цинмин.

"15 апреля 2023 года по пекинскому времени тайконавты экипажа "Шэньчжоу-15" совершили четвертый выход в открытый космос", - говорится в сообщении управления.

По данным CMSA, тайконавты разместили снаружи станции расширенный набор насосов, провели межмодульные кабели и установили крепления для платформы, на которой будет размещаться различная полезная нагрузка.

Этот выход стал четвертым для экипажа миссии "Шэньчжоу-15" в этом году и в рамках миссия в целом, ранее тайконавты выходили в космический вакуум для проведения монтажных работ снаружи станции 9 февраля, 2 и 31 марта.

В настоящий момент на станции работает экипаж миссии "Шэньчжоу-15", в который входят три человека - Фэй Цзюньлун (командир корабля), Дэн Цинмин и Чжан Лу. Они прибыли на "Тяньгун" в ноябре прошлого года и проведут на ней в общей сложности полгода.

Станция "Тяньгун"

Строительство орбитальной лаборатории "Тяньгун" началось в апреле 2021 года с выведения на орбиту базового модуля станции "Тяньхэ".

В 2022 году к нему по обеим сторонам были пристыкованы два лабораторных модуля - "Мэньтянь" и "Вэньтянь", которые используются для проведения научных исследований и экспериментов в условиях невесомости. О начале полноценной эксплуатации и окончании строительства станции было объявлено в конце прошлого года.

Также в составе орбитальной группировки в настоящее время находятся пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-15" и грузовой корабль "Тяньчжоу-5".

Общий вес станции "Тяньгун", которая находится на высоте 400 км, составляет около 90 тонн. Она в пять раз меньше Международной космической станции и способна на постоянной основе принимать трех членов экипажа (и до шести при смене экипажей). Срок эксплуатации китайской космической станции составляет около 10 лет.