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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:39

Талибы сообщили о контактах с российским представителем

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов встретился в Кабуле с министром иностранных дел контролирующего Афганистан движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) Амир Ханом Муттаки, сообщил помощник директора по связям с общественностью МИД талибов Хафиз Зия Ахмад.

"Обсуждены двусторонние отношения между Афганистаном и Россией, региональные вопросы, экономическое сотрудничество и последние события в Афганистане", - говорится в сообщении Ахмада в твиттере.

"Спецпредставитель президента России заявил, что его страна продолжит сотрудничество с Афганистаном во многих областях. Он добавил, что Афганистан может сыграть полезную роль в развитии торговли между Пакистаном, Центральной Азией и Россией", - сообщил представитель МИД талибов.

"Россия хочет стабильности и развития в Афганистане и не хочет критиковать Афганистан и вмешиваться в его внутренние дела, как страны Запада. Россия не хочет изоляции Афганистана от международного сообщества. Обе страны должны приложить совместные усилия в этом направлении", - заявил Кабулов, чьи слова приводит Ахмад.

Афганистан
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