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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:14

Берлин предложил Еврокомиссии ввести санкции против российской ядерной энергетики

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Власти Германии заявили Еврокомиссии о целесообразности ввода ограничений против российской ядерной энергетики в рамках 11-го пакета санкций, сообщают западные СМИ со ссылкой на заявление Минэкономики Германии.

"Федеральное правительство в контактах с ЕК выступило в поддержку того, чтобы включить в санкции сектор гражданской ядерной энергетики. Она должна быть частью следующего санкционного пакета", - говорилось в заявлении.

15 апреля глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек назван недопустимым, что эта отрасль до сих пор оставалась вне действия санкций. При этом он признал, что принятие подобных ограничительных мер потребует времени и переходного периода при их введении.

Такой шаг потребовал бы одобрения от всех-стран членов ЕС. Однако Венгрия долгое время выступала против санкций в отношении российской атомной отрасли и была готова применить право вето. В результате, по данным Politico, ЕС отказался включить эти меры в 10-й пакет санкций. Затем в Брюсселе рассматривали возможность введения санкций против отдельных представителей "Росатома" и ряда других компаний, но в конечном итоге было принято решение не делать и этого.

Глава венгерского МИД Петер Сийярто, посетивший Москву 11 апреля и проведший переговоры с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым, собирался обсудить вопрос предотвращения санкций, которые могут быть введены Евросоюзом в отношении атомной промышленности России.

15 апреля ФРГ отключила от сети свои три последние АЭС.

Роберт Хабек ФРГ Германия Еврокомиссия Росатом Венгрия
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