Более 180 человек стали жертвами столкновений в Судане

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Свыше 180 человек погибли и более 1,8 тыс. получили ранения в Судане в результате боевых действий между вооруженными силами и военизированной группировкой Сил быстрого реагирования (СБР), сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на спецпредставителя ООН по Судану Волкера Пертеса.

Однако точно неизвестно, сколько погибших приходится на гражданских лиц и на бойцов. При этом число жертв может быть намного больше, так как многих погибших не удается убрать с центральных улиц суданской столицы Хартума из-за продолжающихся боев, уточняет AP.

Ранее в Центральном комитете врачей Судана сообщали, что с субботы погибли не менее 97 гражданских лиц и 45 военных, еще 942 человека получили ранения.

Ситуация в Судане осложнилась в субботу, когда в столице страны Хартуме и некоторых других городах вспыхнули столкновения с применением тяжелого вооружения между армией и СБР. В заявлениях командования СБР говорилось, что нынешняя ситуация сложилась после того, как вооруженные силы без какого-либо предварительного уведомления взяли в осаду одну из их баз в южном предместье Хартума. Командовании армии, в свою очередь, объясняло свои действия тем, что СБР в последнее время не раз действовали без какой-либо координации с военными.

По данным AP, обе стороны применяют танки, артиллерию и другие тяжелые вооружения в густо населенных районах, используют истребители и средства ПВО. В Хартуме основные столкновения отмечены возле штаб-квартиры вооруженных сил, здесь не прекращаются перестрелки.

Тяжелые бои продолжаются в соседнем с Хартумом Омдурмане - всего в районе этих двух городов обе стороны задействовали десятки тысячи бойцов. При этом бои разворачиваются вокруг военных объектов, которые находятся в зоне проживания гражданского населения.

В понедельник военные отбили атаки СБР на телевизионный центр в Омдурмане. Накануне вооруженные силы также добились в этом городе отвода отрядов СБР от их казарм и базы, по которым военные наносили авиаудары.

Также военные и СБР ведут борьбу за административные центры в регионе Дарфур, на севере и востоке страны, в приграничных с Эфиопией и Эритреей районах. В понедельник вспыхнули бои за стратегическую военно-воздушную базу в Мерове в 350 км к северо-западу от Хартума.

ООН, США и ЕС призвали стороны к прекращению огня. Египет, поддерживающий суданских военных, а также Саудовская Аравия и ОАЭ, имеющие связи с СБР, обратились с призывом к участникам конфликта нормализовать ситуацию.