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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

ЕС призвал стороны конфликта в Судане прекратить боевые действия

ЕС призвал стороны конфликта в Судане прекратить боевые действия
Фото: AP/ТАСС

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Евросоюз решительно осуждает вспышку насилия, которая произошла между Вооруженными силами Судана и Силами быстрого реагирования, заявил в субботу высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

"ЕС призывает все стороны проявить ответственность и немедленно прекратить боевые действия. В этот критический момент приоритет должен быть отдан прекращению огня, деэскалации ситуации и урегулированию разногласий посредством диалога", - говорится в заявлении главы дипломатии Евросоюза, опубликованном в Брюсселе.

По его словам, последние события в стране ставят под угрозу недавние достижения, направленные на ее возврат на путь демократии.

"ЕС будет продолжать тесно координировать свои действия с региональными и международными партнерами, чтобы найти путь к политическому соглашению, которое принесет мир, стабильность и экономическое развитие", - говорится в заявлении Борреля.

Ранее в субботу сообщалось, что в столице Судана Хартуме вспыхнули столкновения с применением тяжелого вооружения между армией и Силами быстрого реагирования.

МИД РФ сообщил, что посольство в Хартуме работает в режиме повышенных мер безопасности, пострадавших среди российских граждан нет.

Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил боестолкновения и призвал стороны к диалогу.

ЕС Судан
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