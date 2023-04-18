У США пока нет планов эвакуировать американских граждан из Судана

Между тем, глава миссии ЕС в Судане подвергся нападению

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты призывают к немедленному прекращению огня в Судане без каких-либо предварительных условий, заявил представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби.

"Мы призываем к немедленному прекращению огня без каких-либо условий между суданскими вооруженными силами и силами быстрого реагирования (СБР)", - приводят его слова американские СМИ.

Кирби отметил, что у администрации США "на данном этапе нет планов" по эвакуации американских граждан из Судана. При этом он призвал американцев "с предельной серьезностью" отнестись к ситуации в этой африканской стране.

В свою очередь высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель сообщил о нападении на главу европейской миссии в Судане Эйдана О'Хару.

"Несколько часов назад посол ЕС в Судане подвергся нападению в своей собственной резиденции. Это является грубым нарушением Венской конвенции", - написал Боррель в социальной сети.

Ранее спецпредставитель ООН по Судану Волкер Пертес сообщил, что свыше 180 человек погибли и более 1,8 тыс. получили ранения в Судане в результате боевых действий между суданскими вооруженными силами и военизированной группировкой Сил быстрого реагирования (СБР).

Ситуация в Судане осложнилась в субботу, когда в столице страны Хартуме и некоторых других городах вспыхнули столкновения с применением тяжелого вооружения между армией и СБР. В заявлениях командования СБР говорилось, что нынешняя ситуация сложилась после того, как вооруженные силы без какого-либо предварительного уведомления взяли в осаду одну из их баз в южном предместье Хартума. Командовании армии, в свою очередь, объясняло свои действия тем, что СБР в последнее время не раз действовали без какой-либо координации с военными.