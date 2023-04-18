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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Выделенный Германией для Киева ЗРК Patriot прибыл на Украину

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot, который ранее Берлин решил передать Киеву, доставили на Украину, говорится в обзоре немецкой военной помощи этой стране на сайте правительства ФРГ.

Вместе с Patriot на Украину поступили ракеты для этого ЗРК. Также, согласно документу, в страну доставили 16 грузовиков и два автомобиля для охраны границы.

21 декабря 2022 г. президент США Джо Байден объявил о выделении еще около $1 млрд на помощь Украине. В рамках этого пакета Вашингтон решил направить Киеву батарею ЗРК Patriot, а также обучить украинских военнослужащих управлению этим вооружением. Однако в Пентагоне не стали называть сроки поставок ЗРК Patriot Украине.

В начале января стало известно, что власти ФРГ намерены передать Украине батарею ЗРК Patriot. Позднее власти Нидерландов также приняли решение направить Украине такой ЗРК.

Германия Украина
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