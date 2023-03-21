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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:14

В Пентагоне не назвали сроки поставок ЗРК Patriot Украине

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Представитель Пентагона Пат Райдер заявил, что украинские военные прошли обучение использованию зенитных ракетных комплексов Patriot, быстрее, чем ожидалось, но не стал озвучивать сроки поставок ЗРК Украине.

"Украинцы учились применять Patriot, и тренировки шли быстрее, чем ожидалось", - сказал Райдер во вторник на брифинге.

"И я вновь не хочу говорить на тему, когда вы увидите прибытие Patriot на Украину, кроме - однажды эта установка там будет", - продолжил он

21 декабря 2022 г. президент США Джо Байден объявил о выделении еще около $1 млрд на помощь Украине. В рамках этого пакета Вашингтон решил направить Киеву батарею ЗРК Patriot, а также обучить украинских военнослужащих управлению этим вооружением.

Patriot США Украина
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