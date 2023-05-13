СМИ сообщили о намерении ФРГ поставить Украине крупную партию военной помощи

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Германия готовится направить на Украину в ближайшие месяцы очередную партию вооружений на сумму 2,7 млрд евро, сообщает в субботу западная пресса со ссылкой на министерство обороны страны.

В министерстве отметили, что в частности на Украину поступят еще 30 танков Leopard-1, 15 ЗСУ Gepard, 20 БМП Marder, четыре системы ПВО IRIS-T SLM с боеприпасами, 18 гаубиц, более ста бронетранспортеров и машин материально-технического обеспечения, а также не менее 200 разведывательных дронов.

По оценкам журнала Der Spiegel, эта поставка может стать для Германии самой крупной с момента начала конфликта на Украине.