ООН проинформировала США, что прослушка генсека идет вразрез с уставом организации

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - В ООН обеспокоены в связи со ставшей достоянием общественности информацией о прослушивании Вашингтоном разговоров генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и сотрудников организации, сообщил во вторник представитель генсека Стефан Дюжаррик.

По его словам, американской стороне напомнили, что это противоречит уставу и конвенции ООН о привилегиях и иммунитетах.

"Мы официально выразили обеспокоенность в связи с недавними сообщениями о том, что разговоры генсека и других высокопоставленных сотрудников ООН были объектом слежки и вмешательства со стороны властей США. Мы ясно указали на то, что такие действия несовместимы с обязательствами США, которые прописаны в Уставе ООН, Конвенции ООН о привилегиях и иммунитетах", - сказал Дюжаррик на брифинге.

На прошлой неделе "Би-би-си" со ссылкой на попавшие в интернет американские секретные документы сообщила, что Вашингтон мог прослушивать разговоры Гутерриша с его заместителем. В частности, в этих документах отмечается, что генсек ООН в высокой степени учитывал интересы России в рамках "зерновой сделки".

В начале апреля газета The New York Times написала о том, что подборка американских секретных документов попала в открытый доступ в социальные сети. Позже газета сообщила, что в социальных сетях появилась новая порция секретных документов, в которых отражается политика США "от Украины до Ближнего Востока и Китая". Они, в частности, включают в себя "конфиденциальные слайды брифингов о Китае, Индо-Тихоокеанском регионе, Ближнем Востоке и борьбе с терроризмом".

Сотрудники ФБР на прошлой неделе задержали военнослужащего из подразделения ВВС Национальной гвардии США Джека Тейшейру по подозрению в сливе секретных документов по итогам расследования. Позднее ему предъявили обвинения в несанкционированном хранении и передаче информации Пентагона о национальной обороне и несанкционированном изъятии и хранении секретных документов. Максимальным наказанием по первому обвинению является десять лет тюремного заключения, по второму - пять. Минюст США запросил, чтобы Тейшейра до начала судебного разбирательства оставался под стражей. Предварительное слушание назначено на 19 апреля.