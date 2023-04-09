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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:08

Утечка документов Пентагона может испортить США отношения с союзниками

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Подборка просочившихся в соцсети документов Пентагона указывает на то, что Соединенные Штаты шпионят не только за Россией, но и за своими союзниками, в частности за высшими военными и политическими лидерами Украины, пишет The New York Times.

В качестве примера издание сообщает, что "на страницах, размещенных в интернете, есть по крайней мере две дискуссии о внутренних дебатах в Южной Корее". В ходе этих дебатов обсуждался вопрос об американских поставках артиллерийских снарядов на Украину. В одном из документов сообщается, что южнокорейские официальные лица были обеспокоены тем, что глава Белого дома Джо Байден позвонит президенту Южной Кореи, чтобы надавить на Сеул с целью поставки снарядов.

"Такие документы могут нанести ущерб дипломатическим отношениям", - отмечает газета. По оценке авторов публикации, "утечка информации уже осложнила отношения с союзническими странами и вызвала сомнения в способности Америки хранить свои секреты".

Газета пишет: "Ознакомившись с документами, высокопоставленный сотрудник западной разведки сказал, что обнародование материала было болезненным, и предположил, что это может ограничить обмен разведданными".

По словам чиновника, для того, чтобы различные агентства предоставляли материалы друг другу, требуются доверие и гарантии того, что определенная конфиденциальная информация будет храниться в секрете.

Как The New York Times сообщила накануне, в социальных сетях в пятницу появилась новая порция секретных документов, в которых отражается политика США "от Украины до Ближнего Востока и Китая", они включают в себя "конфиденциальные слайды брифингов о Китае, Индо-Тихоокеанском театре военных действий, Ближнем Востоке и терроризме".

О первой партии секретных документов, которые были опубликованы в твиттере и телеграме и касались укрепления украинской армии, газета написала в четверг. Пентагон изучает сложившуюся ситуацию и выясняет, кто может стоять за утечкой, сообщило издание со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации.

К расследованию в связи с утечкой секретов подключились Минюст и ФБР. По данным Associated Press, документы "датированы периодом с 23 февраля по 1 марта и содержат, по-видимому, подробную информацию о ходе поставок оружия и техники Украине с более точными сроками и количествами, чем США обычно предоставляют публично".

Официальные лица признали, что документы, судя по всему, являются реальными разведывательными и оперативными сводками, составленными американским Минобороны. Однако отследить первоначальный источник утечки "может быть затруднительно, поскольку сотни, если не тысячи, военных и других правительственных чиновников США имеют допуски, необходимые для получения доступа к документам".

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