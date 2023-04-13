США могли прослушивать генсека ООН и его заместителя

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш Фото: АР/ТАСС

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Вашингтон мог прослушивать разговоры генсека ООН Антониу Гутерриша с его заместителем, сообщают в четверг западные СМИ со ссылкой на попавшие в интернет американские секретные документы.

Отмечается, что согласно этим документам, Вашингтон прослушивал Антониу Гутерриша, причем в некоторых описываются личные разговоры с его заместителем.

В частности в этих документах выражается мнение о том, что Гутерриш в высокой степени учитывал интересы России в рамках зерновой сделки.

На прошлой неделе газета The New York Times написала о том, что подборка американских секретных документов попала в открытый доступ в социальные сети. Позже газета сообщила, что в социальных сетях появилась новая порция секретных документов, в которых отражается политика США "от Украины до Ближнего Востока и Китая". Они, в частности, включают в себя "конфиденциальные слайды брифингов о Китае, Индо-Тихоокеанском регионе, Ближнем Востоке и борьбе с терроризмом".

Зерновую сделку заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов - по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного), а также по снятию барьеров на экспорт российского продовольствия и удобрений. Действие инициативы продлевали в ноябре 2022 года на 120 дней, а затем в марте текущего года на 60 дней.