Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:15

Почти 40 человек погибли при пожаре на заводе в Китае

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Не менее 38 человек, по предварительным данным, стали жертвами пожара на заводе в городе Аньян китайской провинции Хэнань, сообщают местные СМИ.

Пожар начался около 16:00 по местному времени (11:00 мск) в минувший понедельник. Завод принадлежит торговой компании "Кайсиньда" (Kaixinda Trading Co., Ltd).

По данным СМИ, к тушению огня привлечено 63 единицы техники, более 240 пожарных. По состоянию на утро вторника пожар удалось взять под контроль, спасатели продолжают поиск в сильно поврежденном здании предприятия возможно оставшихся там людей.

О причинах, вызвавших возгорание, пока не сообщается.

Китай Аньян
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Число погибших из-за землетрясения в Индонезии превысило 160 человек

В Эстонии задержаны подозреваемые в криптомошенничестве на $575 млн

МАГАТЭ не выявило непосредственных ядерных угроз после недавних обстрелов ЗАЭС

ООН заявила, что не может определить ответственных за обстрелы ЗАЭС

ООН заявила, что не может определить ответственных за обстрелы ЗАЭС

Байден провел церемонию помилования индеек перед Днем благодарения

Байден провел церемонию помилования индеек перед Днем благодарения

Польский суд отменил штраф в $8 млрд "Газпрому" и партнерам по "СП-2"

Польский суд отменил штраф в $8 млрд "Газпрому" и партнерам по "СП-2"

Brent подешевела до $83,55 за баррель

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

COP27 не нашла поворота с шоссе в климатический ад. Обзор

COP27 не нашла поворота с шоссе в климатический ад. Обзор

Lufthansa наймет в штат еще 20 тысяч человек до конца 2023 года

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });