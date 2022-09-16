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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

Сильный пожар охватил 42-этажное офисное здание в китайском городском округе Чанша

Сильный пожар охватил 42-этажное офисное здание в китайском городском округе Чанша
Фото: AP/ТАСС

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Сильный пожар произошел в городском округе Чанша, административном центре южной китайской провинции Хунань, в 42-этажном высотном здании, где располагается офис China Telecom, сообщает в пятницу Channel NewsAsia.

По данным CCTV, огонь охватил несколько десятков этажей здания высотой 218 метров, в небо поднимался густой черный дым. Пожарные быстро локализовали возгорание, сейчас открытый огонь уже потушен.

Как сообщила пожарная служба провинции Хунань, пострадавших нет. Она отметила, что в тушении огня принимали участие 36 пожарных машин и 280 специалистов.

Channel NewsAsia отмечает со ссылкой на пожарный департамент провинции, что, по предварительным данным, пожар начался с возгорания стены здания с внешней стороны.

Загоревшееся офисное здание было построено в 2000 году и стало первым строением в городе Чанша высотой более 200 метров.

Китай Чанша
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