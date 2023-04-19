Захарова возложила на Киев ответственность за прекращение проверок в рамках зерновой сделки

Российская сторона ради восстановления порядка ведет регистрацию судов

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Сейчас на площадке Совместного координационного центра (СКЦ) в Стамбуле, действительно, есть сложности с регистрацией новых судов и проведением инспекций, заявила представитель МИД России Мария Захарова. Ответственность за прекращение инспекций она возложила на украинскую сторону.

По ее словам, "украинская сторона сначала заблокировала процесс регистрации, не соглашаясь с предложениями России, а затем остановила все инспекции, включая выходящих судов".

Комментарий Захаровой опубликован в связи с заявлениями "западных представителей по поводу выполнения "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна морем".

"В результате подобных действий доля получателей украинского продовольствия в нуждающихся странах сократилась до минимального уровня (из 28,3 млн тонн вывезенных зерновых всего 742 тысячи (2,6%)). Владельцы "входящих" судов, отказавшиеся дать взятку, вынуждены простаивать в ожидании регистрации не один месяц. "Выходящим" же сухогрузам, с которых украинцы уже получили деньги и утратили к ним интерес, приходится также дожидаться проведения досмотра", - говорится в комментарии.

Сложности в проведении инспекций возникают исключительно в результате действий украинских представителей, а также ооновцев, "процесс получения заявок на регистрацию в "черноморской инициативе" находится в руках у украинцев, а формированием инспекционных планов (на вход и выход судов) занимаются ооновцы", добавила Захарова.

"В этих условиях единственным способом хоть как-то восстановить порядок, справедливую и прозрачную основу для участия в инициативе стала регистрация судов, которую российские эксперты осуществляют строго в рамках утвержденных правил процедуры и имеющихся у них соответствующих полномочий", - говорится в комментарии.

Захарова добавила, что предложение внести в регистрационные списки суда, которые затем направятся в нуждающиеся страны, в частности в Африку, а также те, которые находятся в очереди не один месяц, украинской стороной "было встречено в штыки".

"В результате украинцы сначала заблокировали процесс регистрации, не соглашаясь с нашими предложениями, а затем остановили все инспекции, включая выходящих судов (27 кораблей с 1,2 млн тонн груза на борту)", - говорится в комментарии.

На Смоленской площади выражают сожаление, что в Брюсселе "так до сих пор и не разобрались, что в рамках "зерновой сделки" по Черному морю вывозится исключительно украинское продовольствие, Вашингтону же не привыкать раздавать другим странам "ценные указания" про их обязательства, напрочь забывая о своих собственных".

18 апреля представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сказал, что в Стамбуле на тот момент уже два дня не проводились инспекции сухогрузов в рамках черноморской зерновой инициативы. Причиной он назвал "отсутствие согласия сторон".

Зерновую сделку заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины были подписаны два соглашения - о создании коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного), а также о снятии барьеров для экспорта российского продовольствия и удобрений. Действие инициативы продлевали в ноябре 2022 года на 120 дней. Срок ее действия истекал 18 марта, однако "зерновую сделку" продлили еще на 60 дней. На последних брифингах пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не раз говорил, что перспективы очередного продления сделки не столь однозначны.