Starship разрушился в полете при отделении первой ступени

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Super Heavy с кораблем Starship, создаваемые для миссий на Луну и Марс, в четверг после старта в тестовый орбитальный полет разрушились при отделении первой ступени, сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Сегодняшний тест поможет нам повысить надежность Starship... Команды продолжат анализировать данные и работать над нашим следующим летным испытанием", - отметили в компании.

Запуск был осуществлен со стартовой площадки Starbase компании SpaceX в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас в 09:33 по времени Восточного побережья США (в 16:33 по Москве).

Ракета через несколько минут после старта начала неконтролируемое вращение и взорвалась.

Многоразовая ракетная система состоит из космического корабля Ship 24 и носителя Super Heavy. Ее высота достигает 120 метров. Она выше любой другой ракеты, когда-либо созданной в мире. У первой ступени носителя Super Heavy 33 метан-кислородных двигателя Raptor, у второй ступени – шесть двигателей. Этот носитель в два раза мощнее, чем создаваемая NASA для пилотируемых полетов на Луну тяжелая ракета Space Launch System (SLS).

Тестовый проходил в непилотируемом режиме.

Планировалась, что в рамках первого полета корабль Ship 24 выполнит один виток вокруг Земли и затем совершит приводнение в Тихом океане, вблизи Гавайских островов. Полет должен был продлиться примерно 90 минут.