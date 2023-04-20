Неудачей закончился первый тестовый запуск сверхтяжелой ракеты SpaceX

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Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Сверхтяжелая ракета Starship, создаваемая для миссий на Луну и Марс, в четверг после старта в тестовый орбитальный полет не смогла выйти на орбиту, следует из данных компании-разработчика SpaceX.

Запуск был осуществлен со стартовой площадки Starbase компании SpaceX в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас в 09:33 по времени Восточного побережья США (в 16:33 МСК).

По данным видеосъемки, ракета через несколько минут после старта начала неконтролируемое вращение и взорвалась.

Многоразовая ракетная система состоит из космического корабля Ship 24 и носителя Super Heavy. Ее высота достигает 120 метров. Она выше любой другой ракеты, когда-либо созданной в мире. Носитель Super Heavy в два раза мощнее, чем создаваемая NASA для пилотируемых полетов на Луну тяжелая ракета Space Launch System (SLS).

Тестовый полет проходил в непилотируемом режиме.

Планировалось, что в рамках первого полета корабль выполнит один виток вокруг Земли. Затем он должен был совершить приводнение в Тихом океане, вблизи Гавайских островов.