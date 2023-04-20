SpaceX запустила на орбиту самую большую в мире ракету

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Сверхтяжелая ракета Starship, создаваемая для миссий на Луну и Марс, в четверг стартовала в тестовый орбитальный полет, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Запуск был осуществлен со стартовой площадки компании SpaceX в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас в 09:34 по времени Восточного побережья США (в 16:34 по Москве).

Многоразовая ракетная система состоит из космического корабля Ship 24 и носителя Super Heavy. Ее высота достигает 120 метров. Она выше любой другой ракеты, когда-либо созданной в мире. Носитель Super Heavy в два раза мощнее, чем создаваемая NASA для пилотируемых полетов на Луну тяжелая ракета Space Launch System (SLS).

Тестовый полет проходит в непилотируемом режиме.

По плану в рамках первого полета ракета должна выполнить один виток вокруг Земли. Затем корабль Ship 24 должен совершить управляемое приводнение в Тихом океане, вблизи Гавайских островов.