Байден и глава Еврокомиссии обсудили Китай, Украину и санкции против РФ

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден и председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в четверг обсудили по телефону тайваньский вопрос, поддержку Украины, а также санкции против России, сообщает Белый дом.

"Байден сегодня провел телефонную беседу с фон дер Ляйен. (...) Они заявили о важности поддержания мира и стабильности в Тайваньском проливе. Байден и фон дер Ляйен также подтвердили приверженность США и ЕС тому, чтобы предоставить Украине необходимую ей экономическую помощь и поддержку в сфере безопасности, а также работе по введению мер в отношении России", - говорится в заявлении Белого дома.

Помимо этого, лидеры обсудили недавний визит фон дер Ляйен в Пекин, а также приверженность международному порядку, соблюдению прав человека и добросовестной торговой практике.

Кроме того, они обсудили усилия по ускорению перехода к чистой энергетике.

Ранее в апреле фон дер Ляйен посетила КНР. По итогам этого визита и переговоров с китайским лидером Си Цзиньпином она заявила, что в Брюсселе ожидают от Пекина помощи в урегулировании конфликта на Украине.