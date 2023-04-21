Большинство опрошенных американцев не хочет, чтобы Байден переизбирался

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Почти три четверти граждан США не хотят, чтобы действующий президент США Джо Байден участвовал в выборах главы государства в 2024 году, сообщает в пятницу Associated Press.

По данным опроса AP-NORC, 73% американцев не желают, чтобы Байден принимал участие в грядущих выборах. Только 26% поддерживают президента США. Среди респондентов, поддерживающих демократическую партию, только 47% выступают за участие Байдена в выборах, тогда как 52% считают, что он не должен этого делать. Остальные затруднились ответить.

В январе 2023 года всего 37% сторонников демократической партии выступали за переизбрание нынешнего президента.

При этом, несмотря на такие настроения, если Байден победит на демократических праймериз и станет кандидатом от партии, то 41% сторонников, поддерживающих демократов, точно проголосуют за него, 40% скорее всего проголосуют за него и только 19% не будут поддерживать его кандидатуру.

В целом, на данный момент 42% американцев одобряют деятельность Байдена на посту президента. При этом среди сторонников демократической партии его работой довольны 78%, а среди сторонников республиканцев - 7%.

В опросе отмечается, что более молодые респонденты поддерживают президента США не так активно, как более пожилые. Среди демократов моложе 45 лет всего 38% хотят его участия в выборах и только 25% готовы за него голосовать. Среди опрошенных старше 45 лет в обоих случаях эта цифра составляет 56%.