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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:49

США увидели в установке азербайджанского КПП в Лачинском коридоре угрозу мирному процессу

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Установление Азербайджаном контрольно-пропускного пункта в Лачинском коридоре, связывающем Армению с Нагорным Карабахом, подрывает доверие к мирному процессу, заявил заместитель руководителя пресс-службы госдепартамента США Ведант Пател.

"Мы вновь заявляем, что в Лачинском коридоре должно быть свободное и открытое передвижение людей и торговли, и призываем стороны возобновить мирные переговоры и воздерживаться от провокаций и враждебных действий вдоль границы", - отметил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США.

В воскресенье Государственная пограничная служба Азербайджана сообщила об установке контрольно-пропускного пункта на границе с Арменией на въезде на дорогу Лачин-Степанакерт в зоне ответственности российского миротворческого контингента.

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В МИД Армении выступили с заявлением, в котором осудили установку КПП, призвали Россию выполнить обязательства, вытекающие из заявления России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, по деблокаде Лачинского коридора и обеспечить вывод азербайджанских вооруженных сил.

Кроме того, Степанакерт обратился к Москве с просьбой начать обсуждения по деблокаде и предотвратить установку Азербайджаном контрольно-пропускного пункта в Лачинском коридоре на границе с Арменией.

Между тем ранее в воскресенье Госпогранслужба Азербайджана заявила, что азербайджанский КПП установлен "в целях предотвращения незаконной переброски живой силы, боеприпасов, мин, а также других средств военного назначения из Армении для армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана". Как отметили в ведомстве, этот шаг адекватен "установлению Арменией в одностороннем порядке пограничного пункта пропуска на въезде на дорогу Лачин-Ханкенди на границе с Азербайджаном 22 апреля".

Азербайджан США Армения Нагорный Карабах Лачинский коридор
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