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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:50

Польша увеличит число портов для транзита украинской сельхозпродукции

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Порт местного самоуправления в Колобжеге (Польша) с 28 апреля станет транзитным портом для товаров с Украины, а местная налоговая администрация уже готова к проведению переговоров о запуске склада временного хранения, сообщил министр развития и технологий Польши Вальдемар Буда.

"Я хотел бы сообщить вам, что 28 апреля мы добавим первый порт местного самоуправления в Колобжеге к государственным портам для транзита с Украины. В то же время администрация открыта для обсуждения запуска склада временного хранения", - написал он в Twitter.

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Обнародованное на прошлой неделе постановление властей Польши о запрете импорта сельхозпродукции с Украины одновременно разрешает ее транзит в порты, в частности, в четыре польских государственных порта - Гданьск, Гдыню, Щецин и Свиноуйсьце.

По словам представителей порта Колобжега, на которых ссылается портал polskieradio24.pl, с прошлого года порт занимался преимущественно экспортом украинской кукурузы, и после возникший разногласий с экспортом и транзитом украинской сельхозпродукции за одну ночь потерял половину своего оборота.

"В (...) Колобжегский порт доставлялись украинские продукты. В 2022 году было отправлено 80 тыс. тонн, а в этом году - около 25 тыс. тон. Обычно 95% была кукуруза. Мы перевезли больше, чем Свиноуйсьце", - отметил председатель правления Колобжегского порта Артур Лиевский.

Порт Колобжег может переваливать 300 тыс. тонн в год продукции из Украины. Если построить еще один склад и приобрести перегрузочное оборудование, то порт сможет увеличить грузоперевалку до 500 тыс. тонн в год.

По словам Лиевского, реконструкция критической и гидротехнической инфраструктуры, а также модернизация входа в порт позволят увеличить объем перевалки до 1,5 млн тонн в год. Для проведения подобной модернизации необходимы инвестиции в размере 100 млн злотых ($23,9 млн по текущему курсу). В настоящее время у порта нет такой финансовой поддержки, которую имеют крупные порты. Решить проблему можно, если включить порт Колобжег в сеть TEN-T (Трансъевропейская транспортная сеть).

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В свою очередь украинский ж/д оператор "Укрзализныця" возобновил приостановленные с 15 апреля перевозки украинской сельскохозяйственной продукции на экспорт для транзита через территорию Польши. Сообщение об отмене ограничений на эти перевозки украинская компания получила от польского перевозчика PKP Cargo 21 апреля, говорится в сообщении "Укрзализныци".

Конвенционные ограничения в отношении транзита ряда грузов в направлении Польши, введенные "Укрзализныцей" с 17 апреля после обращения польских железнодорожных операторов PKP Cargo и PKP LHS, также вскоре будут отменены.

При этом вопрос в отношении 3 тыс. вагонов с украинской сельскохозпродукцией, которые были загружены и приняты к перевозке до введения конвенционного запрета польскими перевозчиками, остается нерешенным.

Как сообщалось, Польша, Венгрия, Болгария, Словакия и Румыния запретили импорт украинских сельхозтоваров, причем Польша приостанавливала и транзит, но потом возобновила его. Преимущественно украинские грузы направляются в порты на Балтийском море, которые находятся на территории Польши и Германии, а также в черноморские порты Румынии и Болгарии. При этом в большом количестве украинская сельхозпродукция оседает в соседних с Украиной странах. Цены на продовольствие в связи с перенасыщением рынка снижаются, что вызывает недовольство европейских фермеров.

Польша Украина
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