Польша приняла меры, чтобы зерно с Украины не оставалось в стране

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Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Власти Польши выработали механизм, в соответствии с которым зерно с Украины не будет оставаться на территории страны, информирует Польское радио.

"Грузы зерна с Украины, идущие через Польшу, будут находиться под контролем специальной системы, которая проследит, чтобы ни одна тонна зерна с Украины не осталась в Польше, чтобы продукция шла транзитом", - приводит радио слова министра сельского хозяйства Польши Роберта Телуса.

Он также отметил, что поначалу каждую фуру, следующую с Украины через Польшу, будет сопровождать конвой.

Относительно зерна, которое уже находится на территории Польши, Телус пояснил: "До июля излишки зерна - около 4 млн тонн - покинут Польшу, чтобы освободить место для нового урожая".

Ранее сообщалось, что сразу три страны Евросоюза: Венгрия, Польша и Словакия вводят запрет на ввоз украинского зерна в целях защиты своих сельхозпроизводителей. Их примеру может последовать и Болгария. В Еврокомиссии считают решения Будапешта, Варшавы и Братиславы, принятые ими в одностороннем порядке, неприемлемыми.

Причем Польша запретила ввоз не только зерна, но и вообще какой-либо сельскохозяйственной продукции из Украины на период до 30 июня 2023 года.

Как заявила ранее официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Мириам Гарсия Феррер, юридическую сторону решений Польши и Венгрии приостановить импорт сельхозпродукции с Украины изучат на уровне Евросоюза.