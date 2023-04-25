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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:09

В ЕК приблизились к решению проблемы скопившейся в ряде стран украинской агропродукции

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Страны Евросоюза близки к тому, чтобы найти общее решение проблемы скопившейся агропродукции с Украины и обрушения цен в некоторых странах на востоке Европы, заявил член Европейской комиссии по сельскому хозяйству Януш Войцеховский после переговоров министров сельского хозяйства стран ЕС.

По его словам, в данном случае важно, чтобы решение было именно общеевропейским.

"Нам не нужны односторонние решения, принимаемые той или иной страной. Следует найти решение на уровне ЕС", - заявил Войцеховский.

Еврокомиссар сообщил о переговорах между ЕК и пятью государствами-членами ЕС - Болгарией, Венгрией, Польшей, Румынией и Словакией.

"Предложение комиссии заключается в том, чтобы ввести временный запрет на импорт не для всего Европейского союза, но для этих пяти приграничных стран на пять чувствительных продуктов: кукурузу, пшеницу, рапс, подсолнечник и подсолнечное масло", - объяснил Войцеховский.

В то же время, отметил он, Польша инициировала, и четыре другие страны вместе с ней предложили еще восемь продуктов, включая мед, сахар, птицу, молочную продукцию. По его словам, эти продукты не оказывают такого влияния на рынок, как пять предложенных Еврокомиссией, на которые приходится 90% импорта из Украины. А восемь других представляют меньше 10%.

Член ЕК повторил, что стороны близки к соглашению по пяти продуктам.

Западные СМИ отмечали, что проблема у сельхозпроизводителей ряда стран на востоке ЕС возникла из-за наблюдающегося в последние месяцы наплыва украинского зерна и другой продукции с Украины. В приграничных с Украиной странах наблюдается перенасыщение такими экспортными товарами как зерно, семечки, яйца, мясо птицы, сахар, яблоки и яблочный сок, ягоды, мука, мед и макароны, это провоцирует избыток предложения и соответственно негативно сказывается на ценах местных производителей. Другая проблема заключается в том, что эта продукция остается на прилавках этих стран в избытке и не достигает готовых покупать ее стран за пределами ЕС.

Евросоюз Украина Януш Войцеховский Еврокомиссия
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