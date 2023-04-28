Астронавты МКС вышли в открытый космос для монтажных работ

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Астронавты США и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в пятницу вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для проведения на ее поверхности монтажных работ в целях модернизации системы энергоснабжения, сообщила NASA.

Астронавты Стив Боуэн и Султан аль-Нейади вышли из модуля Quest американского сегмента МКС для проводки кабелей для подсоединения новых солнечных панелей и замены старой аппаратуры связи. Выход начался в 9:11 по времени Восточного побережья США (в 16:11 по московскому времени) и продлится около 6,5 часов.

Астронавты завершат монтажные работы на ферме МКС для установки новой пары солнечных панелей iROSA, которые будут доставлена на станцию летом американским грузовым космическим кораблем.

Первая пара мощных солнечных панелей iROSA была смонтирована и развернута во время трех выходов астронавтов в июне 2021 года. В конце прошлого года астронавтами была установлена ещё одна пара панелей, которая была доставлена на МКС грузовым кораблем Cargo Dragon американской компании SpaceX. Новые солнечные панели поставляют дополнительную электроэнергию станции. Всего к МКС должно быть добавлено три пары новых панелей в рамках продолжающейся модернизации ее энергетической системы.

Новые панели позволят генерировать на 30% больше электроэнергии для обеспечения функционирования станции. Они устанавливаются рядом с восемью старыми, что повысит мощность энергосистемы станции со 160 до 215 киловатт.

Это первый в истории выход арабского космонавта в открытый космос. Султан аль-Нейади стал вторым астронавтом ОАЭ, совершившим полет космос. Он прибыл на МКС 3 марта на американском корабле Crew Dragon американской компании SpaceX.