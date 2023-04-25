Одна из сторон конфликта в Судане захватила лабораторию с возбудителями кори и холеры

Дым после столкновений в Хартуме Фото: АР/ТАСС

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Одна из сторон, участвующая в боевых действиях в Судане, взяла под контроль в Хартуме правительственную лабораторию, где хранят болезнетворные микроорганизмы, вызывающие корь и холеру, а также другие опасные материалы, заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Основное беспокойство вызывает тот факт, что лаборанты не могут пойти в лабораторию и взять биологические материалы и препараты", - приводят западные СМИ слова представителя ВОЗ в Судане Нима Саида Абида.

Он отметил, что такая ситуация способствует "высокому риску биологической опасности". Но он не уточнил, чьи именно силы захватили лабораторию.

Ранее во вторник "Аль-Джазира" сообщала, что бои между суданскими военными и отрядами "Сил быстрого реагирования" (СБР) в Хартуме не прекращаются. При этом накануне после интенсивных переговоров ВС Судана и СБР согласились на 72-часовое прекращение огня. Это уже четвертое такое соглашение с 15 апреля, когда в стране резко осложнилась ситуация. Предыдущие попытки организовать прекращение огня не принесли успеха.

По данным ВОЗ, с 15 апреля погибли не менее 459 человек, более 4 тыс. получили ранения.

Боевые действия парализовали сферу здравоохранения и оказание других жизненно важных услуг. Многие жители не могут покинуть дома, имеют лишь ограниченные запасы воды и пищи.

В 2019 году в Судане произошел военный переворот, президента страны Омара аль-Башира арестовали. В свержении президента принимали активное участие Абдель Фаттах аль-Бурхан, ставший затем главнокомандующим вооруженных сил Судана, и Мухаммед Хамдан Дагало, возглавлявший военизированные формирования - СБР. Впоследствии аль-Бурхан при поддержке Дагало руководил временными властями Судана и готовил передачу власти гражданскому правительству.

В декабре 2022 года аль-Бурхан, Дагало и лидеры продемократической коалиции "Силы за свободу и перемены" достигли соглашения, согласно которому суданские военные должны были отойти от власти, а СБР - войти в состав вооруженных сил. Финальный вариант соглашения должны были подписать в апреле, однако военные и СБР разошлись во мнениях о сроках включения СБР в ряды вооруженных сил: по некоторым данным, аль-Бурхан хотел добиться этого за два года, а Дагало - за 10 лет.

15 апреля в суданской столице Хартуме и некоторых других городах вспыхнули столкновения с применением тяжелого вооружения между военными и СБР.