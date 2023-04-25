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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:28

В ООН заявили о желании 270 тысяч человек покинуть Судан

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Более 270 тысяч человек могут покинуть Судан и перебраться в соседние Южный Судан и Чад, сообщает "Аь-Джазира" со ссылкой на представителей ООН.

Представитель Управления ООН по делам беженцев в Чаде Лаура Ло Кастро сообщила телеканалу, что 20 тысяч беженцев из Судана уже прибыли в Чад и ожидается прибытие еще более чем 100 тысяч человек

Представитель Управления ООН по делам беженцев в Южном Судане Мари-Хелен Верни отметила, что там ждут не менее 45 тысяч беженцев из Судана, а также возвращения 125 тысяч граждан Южного Судана.

С 15 апреля в столице Судана Хартуме и некоторых других городах начались вооруженные столкновения армии и военнизированного формирования - Сил быстрого реагирования. С полуночи 25 апреля стороны договорились о прекращении огня на 72 часа, но, как сообщала "Аль-Джазира", по меньшей мере в Хартуме оно не соблюдается.

ООН Судан Чад Южный Судан
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