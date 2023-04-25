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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:28

В Хартуме возобновились бои возле резиденции правительства

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - В Хартуме рядом с Республиканским дворцом, где находится резиденция правительства, продолжаются бои между суданскими военными и отрядами "Сил быстрого реагирования" (СБР), сообщает "Аль-Джазира".

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По данным телеканала, отряды СБР, занявшие позиции у дворца в северных кварталах, пытаются сбить истребители суданских военных, барражирующие над городом. Также авиацию ВС Судана заметили над Северным Хартумом - городом, который лежит по другую сторону от Хартума через Голубой Нил.

Многие местные жители не могут покинуть зону боев, так как на это у них нет денег. Банки закрылись, когда начались боевые действия, а банковские приложения работают не всегда. Цены на транспорт и на топливо растут каждый день.

Ранее сообщалось, что после переговоров армия Судана и СБР согласились на 72-часовое прекращение огня с полуночи 25 апреля. Это уже четвертое такое соглашение с 15 апреля, дня, когда начались столкновения армии и СБР в Хартуме и других крупных городах. Предыдущие попытки организовать прекращение огня не принесли успеха. Однако в СБР уже заявили, что военные неспособны эффективно поддерживать очередной режим прекращения огня.

В 2019 году в Судане произошел военный переворот, президента страны Омара аль-Башира арестовали. В свержении президента принимали активное участие Абдель Фаттах аль-Бурхан, ставший затем главнокомандующим вооруженных сил Судана, и Мухаммед Хамдан Дагало, возглавлявший военизированные формирования - СБР. Впоследствии аль-Бурхан при поддержке Дагало руководил временными властями Судана и готовил передачу власти гражданскому правительству.

В декабре 2022 года аль-Бурхан, Дагало и лидеры продемократической коалиции "Силы за свободу и перемены" достигли соглашения, согласно которому, суданские военные должны были отойти от власти, а СБР - войти в состав вооруженных сил. Финальный вариант соглашения должны были подписать в апреле, однако военные и СБР разошлись во мнениях о сроках включения СБР в ряды вооруженных сил: по некоторым данным, аль-Бурхан хотел добиться этого за два года, а Дагало - за 10 лет.

В данный момент из Судана эвакуируют иностранцев. Япония и Южная Корея уже своих граждан вывезли, Франция вывезла 538 своих граждан. О начале вывоза сограждан объявили власти Британии, до этого объявлялось о вывозе британских дипломатов, вскоре эвакуацию также должна начать Индия.

Судан Хартум СБР
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