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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Норвегия высылает 15 сотрудников посольства РФ

Норвегия высылает 15 сотрудников посольства РФ
Фото: AP/ТАСС

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - МИД Норвегии в четверг объявил 15 сотрудников российского посольства "персона нон-грата" в связи с подозрением в шпионаже, говорится в заявлении норвежского внешнеполитического ведомства.

"Правительство приняло решение объявить персона нон-грата 15 российских сотрудников разведки, которые работали под дипломатическим прикрытием в Норвегии. Эти офицеры разведки должны в скором времени покинуть Норвегию", - говорится в заявлении МИД.

Там подчеркнули, что Норвегия не будет выдавать визы "сотрудникам разведки".

Норвегия РФ
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