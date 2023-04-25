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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:28

Президент ЮАР заявил, что правящая партия требует выхода страны из МУС

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Президент ЮАР Сирил Рамафоса во вторник заявил, что правящая партия "Африканский национальный конгресс" (АНК) требует выхода страны из-под юрисдикции Международного уголовного суда, сообщают западные СМИ.

"Да, правящая партия приняла решение: она считает, что было бы разумным для ЮАР выйти из МУС", - сказал Рамафоса.

Он отметил, что такое решение связано с тем, что этот суд, по мнению членов АНК, несправедливо относится к некоторым странам.

"Мы бы хотели, чтобы вопрос несправедливого отношения был тщательно обсужден, а пока - правящая партия снова решила, что надо выйти", - добавил президент.

В 2016 году ЮАР уже предпринимала попытку выйти из МУС. Это было вызвано разногласиями вокруг визита в 2015 году на тот момент президента Судана Омара аль-Башира. ЮАР тогда отказалась его арестовывать, хотя МУС выдал соответствующий ордер. Тогда решение о выходе из МУС было отозвано, поскольку суд в ЮАР признал этот шаг неконституционным.

ЮАР находится в числе стран, которые ратифицировали Римский статут МУС и, таким образом, признают его юрисдикцию.

Ранее в этом году сообщалось, что МУС выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков тогда назвал саму постановку вопроса об ордерах на арест возмутительной и неприемлемой и напомнил, что Россия не признает юрисдикцию МУС.

При этом в МИД РФ, говоря о предстоящем саммите БРИКС, выразили уверенность, что "дружественная нам Южноафриканская Республика проведет саммит, который запланирован на август, на высочайшем организационном уровне и обеспечит возможность эффективной и результативной работы делегаций всех партнеров по БРИКС любого уровня".

МУС ЮАР
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