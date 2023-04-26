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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:09

ЮАР не планирует выходить из-под юрисдикции Международного уголовного суда

ЮАР не планирует выходить из-под юрисдикции Международного уголовного суда
Президент ЮАР Сирил Рамафоса
Фото: Ihsaan Haffejee/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - ЮАР не собирается выходить из-под юрисдикции Международного уголовного суда, заявление президента Сирила Рамафосы об обратном является ошибочным, сообщили в канцелярии главы государства.

"Президент хотел бы прояснить, что Южная Африка остается стороной, подписавшей Римский статут, и будет продолжать кампанию за равное и последовательное применение международного права", - говорится в заявлении на сайте президента ЮАР.

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"Это разъяснение связано с ошибкой в комментарии, сделанном во время брифинга правящим "Африканским национальным конгрессом" (АНК) о позиции Южной Африки в отношении МУС. К сожалению, президент ошибочно заявил об этой позиции в ходе пресс-конференции", - подчеркивается в документе.

В заявлении уточняется, что ЮАР остается членом МУС.

Накануне Рамафоса заявил, что правящая партия АНК требует выхода страны из-под юрисдикции МУС.

"Да, правящая партия приняла решение: она считает, что было бы разумным для ЮАР выйти из МУС", - цитировали Рамафосу западные СМИ. Он отметил, что такое решение связано с тем, что этот суд, по мнению членов АНК, несправедливо относится к некоторым странам.

ЮАР и попытки выйти из МУС

В 2016 году ЮАР уже предпринимала попытку выйти из МУС. Это было вызвано разногласиями вокруг визита в 2015 году на тот момент президента Судана Омара аль-Башира. ЮАР тогда отказалась его арестовывать, хотя МУС выдал соответствующий ордер. Тогда решение о выходе из МУС было отозвано, поскольку суд в ЮАР признал этот шаг неконституционным.

ЮАР находится в числе стран, которые ратифицировали Римский статут МУС и, таким образом, признают его юрисдикцию.

Ранее в этом году сообщалось, что МУС выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда назвал саму постановку вопроса об ордерах на арест возмутительной и неприемлемой и напомнил, что Россия не признает юрисдикцию МУС.

При этом в МИД РФ, говоря о предстоящем саммите БРИКС, выразили уверенность, что "дружественная нам Южноафриканская Республика проведет саммит, который запланирован на август, на высочайшем организационном уровне и обеспечит возможность эффективной и результативной работы делегаций всех партнеров по БРИКС любого уровня".

Африка МУС ЮАР Международный уголовный суд
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