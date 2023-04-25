BAT выплатит более $635 млн в США из-за нарушения санкций против КНДР

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Табачный концерн British American Tobacco достиг соглашения с Минюстом США и Управлением по контролю за иностранными активами Минфина США для завершения расследования его коммерческой деятельности в Северной Корее в 2007-2017 годах и заплатит за нарушения санкций.

Как сообщается в пресс-релизе компании, общая сумма выплат составит $635,2 млн плюс проценты.

Соглашение, касающееся расследования о нарушении санкций, не повлияет на финансовые показатели BAT в 2023 году. Компания сообщала в отчетности за 2022 год о создании резерва по этому делу в размере 450 млн фунтов стерлингов ($540 млн).

BAT прекратила всю коммерческую деятельность, связанную с Северной Кореей, к сентябрю 2017 года.