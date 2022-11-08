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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:39

США подготовят проект резолюции в Совбез ООН для усиления санкций против КНДР

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Администрация президента США Джо Байдена планирует подготовить проект резолюции в Совбез ООН для усиления санкций в отношении КНДР, а также рассматривает возможность размещения в Японском море авианосца в случае проведения Северной Кореей ядерного испытания, сообщают японские СМИ со ссылкой на осведомленные источники.

Согласно им, США также намерены выпустить совместное заявление со странами G7 с осуждением Пхеньяна.

Как сообщили источники, подготовленная США резолюция, вероятно, будет направлена против экспорта сырой нефти и нефтепродуктов в КНДР, а также против группы северокорейских хакеров Lazarus.

Отмечается, что США, Япония и Южная Корея также рассматривают возможность объявления односторонних санкций в отношении Пхеньяна, поскольку Совбез ООН может не принять резолюцию.

Кроме того, источники заявили, что США смогут разместить авианосец в Японском море, если Пхеньян проведет ядерное испытание.

Предполагается, что Северная Корея подготовилась к проведению седьмого ядерного испытания. Если оно состоится, то станет первым с сентября 2017 года.

Существуют мнения, что ядерное испытание может быть проведено в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США, которые состоятся 8 ноября.

США ООН КНДР
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