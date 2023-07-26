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British American Tobacco увеличил полугодовую выручку лучше прогноза

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Табачный концерн British American Tobacco зафиксировал рост доналоговой прибыли и выручки в первом полугодии, причем выручка превзошла ожидания экспертов.

Доналоговая прибыль компании в январе-июне увеличилась до 5,3 млрд фунтов ($6,84 млрд) с 3,06 млрд фунтов годом ранее.

Выручка по итогам минувшего полугодия выросла до 13,44 млрд фунтов по сравнению с 12,87 млрд фунтов годом ранее. Консенсус-прогноз аналитиков, составленный самой компанией, предусматривал выручку на уровне 13,32 млрд фунтов.

Компания ожидает органического роста выручки без учета колебания валютных курсов на 3-5% в 2023 году.

С начала 2023 года капитализация BAT сократилась на 19% и сейчас составляет около 59,2 млрд фунтов.

BAT British American Tobacco Великобритания
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