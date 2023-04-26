Экс-президента Судана Омара аль-Башира поместили в госпиталь

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Командование вооруженных сил Судана в среду сообщило, что экс-президента страны Омара аль-Башира перевели для лечения из тюрьмы в госпиталь, где он продолжает оставаться под полицейским надзором, сообщает Al Jazeera.

Телеканал отмечает, что аль-Башира и еще 30 представителей бывшей власти страны перевели в госпиталь еще до того, как ситуация в Судане осложнилась.

Ранее в прессе появились противоречивые сообщения о том, что аль-Башир якобы сбежал из тюрьмы с другими бывшими чиновниками.

В 2019 году в Судане произошел военный переворот, аль-Башира арестовали и поместили в тюрьму. В свержении президента принимали активное участие Абдель Фаттах аль-Бурхан, ставший затем главнокомандующим вооруженных сил Судана, и Мухаммед Хамдан Дагало, возглавлявший военизированное формирование - Силы быстрого реагирования (СБР).

Впоследствии аль-Бурхан при поддержке Дагало руководил временными властями Судана и готовил передачу власти гражданскому правительству.

В декабре 2022 года аль-Бурхан, Дагало и лидеры продемократической коалиции "Силы за свободу и перемены" достигли соглашения, согласно которому, суданские военные должны были отойти от власти, а СБР - войти в состав вооруженных сил. Финальный вариант соглашения должны были подписать в апреле, однако военные и СБР разошлись во мнениях о сроках включения СБР в ряды вооруженных сил: по некоторым данным, аль-Бурхан хотел добиться этого за два года, а Дагало - за 10 лет.

15 апреля в суданской столице Хартуме и некоторых других городах вспыхнули столкновения с применением тяжелого вооружения между военными и СБР. В заявлениях командования СБР говорилось, что вооруженные силы без какого-либо предварительного уведомления взяли в осаду одну из их баз в южном пригороде столицы. Командование армии, в свою очередь, объясняло свои действия тем, что СБР в последнее время не раз действовали без какой-либо координации с военными.