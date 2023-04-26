Власти США приветствовали разговор Си Цзиньпина и Зеленского

Однако в Вашингтоне не знают, был ли он полезен

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Вашингтон положительно оценивает телефонный разговор председателя КНР Си Цзиньпина и президента Украина Владимира Зеленского, заявил представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби.

"США приветствуют разговор Си Цзиньпина и Зеленского", - приводят американские СМИ слова Кирби.

Однако, по его словам, "слишком рано говорить о том, может ли этот разговор привести к какому-либо значительному движению в сторону мира или плану, или предложению" для решения конфликта на Украине.

Кирби также добавил, что США не получали заранее информации о том, что такой телефонный разговор между лидерами КНР и Украины может состояться.

Кроме того, он указал, что Соединенные Штаты по прежнему не видят данных, которые указывали бы на то, что Китай поставляет летальное оружие России.

Представитель МИД КНР Хуа Чуньин ранее в среду сообщила, что Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Зеленским.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя разговор между лидерами КНР и Украины, заявила, что Москва приветствует усилия Китая для налаживания переговорного процесса между Россией и Украиной, однако отмечает неприятие Киевом "здравых инициатив" по урегулированию кризиса.