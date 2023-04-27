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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

Песков назвал суверенным делом КНР и Украины телефонный разговор Си Цзиньпина и Зеленского

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Телефонный разговор председателя КНР Си Цзиньпина и президента Украины Владимира Зеленского является суверенным делом этих двух стран, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Что касается самого факта общения - это суверенное дело каждой из этих стран и вопрос их двустороннего диалога", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают состоявшуюся беседу.

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У Пескова поинтересовались, может ли, по мнению Кремля, разговор Си Цзиньпина и Зеленского приблизить окончание конфликта на Украине.

"Мы готовы приветствовать все, что может приблизить окончание конфликта на Украине и достижение Россией всех поставленных целей", - ответил пресс-секретарь президента.

Также внимание Пескова обратили на заявление офиса Зеленского о том, что украинский и китайский мирные планы "нашли общие точки соприкосновения", и поинтересовались, известно ли Кремлю, о чем идет речь.

"Известно", - ответил Песков, заметив, что соответствующая информация "неоднократно излагалась и Зеленским, и нашими китайскими партнерами, публично озвучивались все основные параметры этих планов".

Песков также заявил, что новых контактов Владимира Путина с Си Цзиньпином в обозримом будущем не планируется.

Дмитрий Песков Си Цзиньпин Украина Китай Владимир Зеленский
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