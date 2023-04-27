ВВП Латвии в I квартале вырос на 0,3%

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - ВВП Латвии в первом квартале 2023 года, по предварительной оценке, вырос на 0,3% с поправкой на сезонность, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ) страны.

Без поправки на сезонность рост составил 0,7%. На эту цифру повлияло снижение на 1,3% в обрабатывающих отраслях, в то время как в сфере услуг наблюдался рост на 0,4%.

В первом квартале 2023 года по сравнению с IV кварталом 2022 года ВВП Латвии вырос на 0,5% с учетом сезонной поправки.

ЦСУ также уточнил данные по росту ВВП Латвии в 2022 году. По информации ведомства, экономика страны выросла за год на 2,8% (ранее сообщалось о росте на 2%).