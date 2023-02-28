ВВП Латвии в 2022 году вырос на 2%

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Валовой внутренний продукт Латвии в прошлом году вырос на 2% по сравнению с 2021 годом, сообщило уточненные данные Центральное статистическое управление страны (ЦСУ).

В фактических ценах ВВП Латвии составил в 2022 году 39,081 млрд евро, в том числе в IV квартале - 10,7 млрд евро.

Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, прирост ВВП Латвии в 2022 году был равен 1,8%.

В IV квартале прошлого года по сравнению с соответствующим периодом 2021 года ВВП Латвии без учета сезонно и календарно скорректированных данных увеличился на 0,3%, в то время как согласно скорректированным - на 0,5%. Согласно предварительной оценке, эти показатели составляли, соответственно, ноль и +0,1%.

Добавленная стоимость в производственных отраслях в 2022 году снизилась на 1,1%, а в сфере услуг увеличилась на 4,2%. Так, противоречивые тенденции в добывающей промышленности и разработке карьеров, где наблюдался рост добычи и переработки торфа на 1,7% и снижение добычи гравия и песка на 8,9%, привели к общему снижению на 0,5%. В то же время прирост в обрабатывающей промышленность составил 2,7%.

В электроэнергетике, газо- и теплоснабжении, а также в кондиционировании воздуха объемы производства в прошлом году снизились на 14,3%.

В стройсекторе зафиксировано снижение на 11,3%.

Объемы розничной торговли выросли на 4,3%, в том числе торговля непродовольственными товарами - на 6,5%, продовольственными - на 0,5%.

Росту сектора профессиональных и научно-технических услуг на 13,1% способствовал рост в сфере юридических и бухгалтерских услуг на 22,9%, рекламных и маркетинговых услуг - на 30,4% прочих профессиональных, научно-технических услуг - на 12,9%.

Росту отрасли административных и сервисных услуг на 25,7% способствовало положительное развитие во всех подотраслях. Так, подотрасль услуг туристических агентств и туроператоров показала рост сразу на 78,3%, услуг аренды и оперативного лизинга - на 31,9%.

ЦСУ также сообщает, что в 2022 году по сравнению с предыдущим годом на 8% увеличились общие расходы домохозяйств, причем в первую очередь за счет расходов на отдых и культуру (на 37,1%), рестораны и гостиницы (на 40,3%). Расходы домохозяйств на транспорт выросли на 2,6%, продукты питания - лишь на 0,2%. Расходы, связанные с жильем (аренда жилья, содержание и ремонт, водоснабжение, электроэнергия, газ и твердое топливо), при этом снизились на 6,9%.

В 2022 году экспорт товаров и услуг из Латвии увеличился на 9,1%, в том числе товаров - на 5,6%, услуг - на 20%. Основными статьями экспорта были древесина и изделия из дерева (кроме мебели), а также электроприборы и электрооборудование.

Импорт вырос на 11,6%, в том числе товаров - на 9,8%, услуг - на 21%. В основном импортировались минеральные продукты и электроприборы и электрооборудование.

Как сообщалось, в 2021 году ВВП Латвии вырос на 4,1%, а в 2020 году в латвийской экономике наблюдалось снижение на 2,2%.