Минфин Латвии улучшил прогноз по ВВП страны на 2023 год

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Министерство финансов Латвии улучшило прогноз по ВВП страны на 2023 год, теперь ожидает нулевого роста (декабрьский прогноз - падение на 0,6%).

Согласно обновленному прогнозу ведомства, в 2024 году экономический рост страны составит 2%, в 2025 году – 2,9%, в 2026 году – 2,8%. Декабрьский прогноз предусматривал увеличение ВВП в 2024 и 2025 годах на уровне 3%.

Минфин отметил, что пересмотр прогноза по ВВП на 2023 год связан с небольшим улучшением показателей развития экономики Латвии в четвертом квартале прошлого года, а также в 2022 году в целом, когда ВВП вырос на 2%. Теплая зима и меры государственной поддержки смягчили негативное влияние увеличения цен на энергоресурсы на потребление домашних хозяйств, также немного улучшились прогнозы развития экономики в странах - партнерах Латвии по внешней торговле и в еврозоне на 2023 год. В то же время влияние таких факторов, как ситуация на Украине и растущие расходы на производство может быть более отсроченным, чем ожидалось, и экономический рост в 2024 году будет слабее, чем прогнозировалось ранее.

По прогнозу Минфина, среднегодовая инфляция в текущем году будет на уровне 10%, что значительно ниже, чем в 2022 году, когда она была равна 17,3%. Вместе с тем, прогноз по инфляции ухудшен на 1,5 процентного пункта по сравнению с декабрьским (8,5%), в частности, в связи с повышением тарифов на теплоснабжение, электроэнергию и газ в конце года.

В 2024 году Минфин ожидает замедления инфляции до 2,2%, а затем ее стабилизации на уровне 2,5%.

Прогноз безработицы на 2023 год улучшен на 0,2 п.п. – до 7,1%. В последующие годы ожидается постепенное снижение уровня безработицы, это будет обусловлено возобновлением экономического роста и сокращением численности населения трудоспособного возраста, что также повлечет за собой небольшое уменьшение числа занятых в народном хозяйстве с 2024 года.

По данным Центрального статистического управления страны (ЦСУ), ВВП Латвии в 2022 году вырос на 2% по сравнению с 2021 годом. В фактических ценах ВВП Латвии составил в прошлом году 39,081 млрд евро.