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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:01

ВВП Латвии во II квартале уменьшился на 0,9%

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Валовой внутренний продукт Латвии во II квартале 2023 года снизился на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Такие предварительные данные (без поправки на сезонность) сообщило Центральное статистическое управление страны.

На динамике ВВП сказалось снижение на 4% в обрабатывающей промышленности и рост на 0,6% в сфере услуг.

С поправкой на сезонность экономика Латвии за указанный период упала на 0,5%.

По сравнению с предыдущим, первым кварталом 2023 года ВВП Латвии снизился на 0,6% с поправкой на сезонность.

В 2022 году ВВП Латвии вырос на 2,8% по сравнению с 2021 годом.

Латвия
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