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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

Суданские военные согласились продлить еще на 72 часа режим прекращения огня

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Судана согласились на продление режима прекращения огня еще на 72 часа, сообщает в пятницу "Аль-Джазира".

Суданская армия указала в соответствующем заявлении, что готова продлить перемирие с 00:00 часов по местному времени, когда истекает предыдущий согласованный на 72 часа режим прекращения огня.

При этом информации о согласии на прекращение огня со стороны Сил быстрого реагирования (СБР) у телеканала пока нет.

24 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что вооруженные силы Судана и противостоящее им формирование СБР согласились на 72-часовое прекращение огня с полуночи и призвал стороны не нарушать эту договоренность. При этом, по сообщению СМИ, эти договоренности соблюдались далеко не всегда.

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15 апреля в суданской столице Хартуме и некоторых других городах вспыхнули столкновения с применением тяжелого вооружения между военными и СБР. В заявлениях командования СБР говорилось, что вооруженные силы без какого-либо предварительного уведомления взяли в осаду одну из их баз в южном пригороде столицы. Командование армии, в свою очередь, объясняло свои действия тем, что СБР в последнее время не раз действовали без какой-либо координации с военными.

Судан
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